Wie immer am letzten Samstag im Monat: Meet The Beat '67

Denk- und Erinnerungswürdiges aus dem März vor 50 Jahren - mit vielen O-Tönen und den internationalen Hits von The Five Americans, Engelbert Humperdinck, Jimi Hendrix, Pink Floyd, The Beatles und vielen mehr. Dazu Brian Epstein in New York, Otis Redding in Paris und die Top 3 der französischen Charts.