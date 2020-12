Meet The Beat am Samstag, 26. Dezember, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren mit den besten Platten aus den Charts, interessanten Neuerscheinungen und jeder Menge selten gehörter Raritäten. Im Dezember 1960 konnte Cliff Richard den letzten Nummer-1-Hit des Jahres feiern, während Elvis Presley mit der erfolgreichsten LP des Monats zufrieden sein konnte. Weitaus einflussreicher war aber ein anderer US-Import: "In Style With The Crickets" von Buddy Hollys ehemaliger Band, die mit ihrem ersten Album in Europa weitaus erfolgreicher waren als in ihrer (texanischen) Heimat. Selbstverständlich gibt es auch den erfolgreichsten britischen Weihnachtshit der Saison zu hören - "Lonely Pup (In A Christmas Shop)" von Adam Faith & John Barry. Wuff.