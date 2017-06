40 Jahre STIFF Records / Folge 28

Ein Blick auf die STIFF-LPs im Sommer 1980: Neben Graham Parker, Any Trouble und Ska-Legende Desmond Dekker veröffentlichen auch die New Yorker Plasmatics mit Frontfrau Wendy O. Williams ihr Debut-Album beim Londoner Label. Dazu gibt es Musik aus dem erweiterten STIFF-Universum von Elvis Costello, Clive Langer & The Boxes sowie Nick Lowes Ehefrau Carlene Carter.