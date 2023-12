Meet The Beat am Samstag, 30. Dezember 2023, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Das ereignisreiche Jahr 1963 endet mit einigen der bekanntesten Hits der kurz darauf beginnenden "British Invasion" - The Dave Clark Five und die Swinging Blue Jeans veröffentlichen ihre bis dahin erfolgreichsten Singles und folgen schon bald den Beatles an die Spitze der US-Charts. Ihren aktuellen Nummer-1-Hit gibt es allerdings in einer preisgünstigeren alternativen Version zu hören: Für das Kaufhaus-Billig-Label "Embassy" präsentierten The Typhoons ihre Versionen von "I Want To Hold Your Hand" und "This Boy".