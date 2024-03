Meet The Beat am Samstag, 30. März 2024, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren. Die Revolution fand auf der Nordsee statt: Am Osterwochenende 1964 startete mit dem regulären Sendebetrieb von Radio Caroline die Ära der legendären Piratensender, die die Popkultur der "Swingin' Sixties" nicht nur musikalisch mitbestimmen sollten. Nachschub für die Offshore-Playlists kam im März '64 von den Merseybeats, den Rolling Stones, Jeannie & the Big Guys sowie den Animals - und natürlich von den Beatles, deren neueste Single einmal mehr Platz 1 der Charts erreichen sollte.