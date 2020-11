Meet The Beat am Samstag, 31. Oktober, 20 Uhr

Meet The Teen Beat - die monatliche kompakte Übersicht über die britische Musikszene vor genau 60 Jahren mit den besten Platten aus den Charts, interessanten Neuerscheinungen und jeder Menge selten gehörter Raritäten. Im Oktober 1960 erschien eher unbeachtet die erste britische Version des Motown-Hits "Money" von Barrett Strong, der schon bald zum festen Repertoire der jungen britischen Beat-Szene gehören sollte. Andere transatlantische Einflüsse hörte man bei Skiffle-Star Lonnie Donegan: seine in New York von Jerry Leiber & Mike Stoller produzierten Aufnahmen sorgten für seinen nächsten Hit in der UK Top 10 sowie für eine erfolgreiche Extended Play. Dazu gibt es Neues von Joe Meek sowie die erfolgreichste Filmmelodie des Jahres.

Obacht: Die nächste Folge gibt es ausnahmsweise erst am 5. Dezember.