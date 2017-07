40 Jahre STIFF Records / Folge 32

Im Herbst 1980 startet die mittlerweile 3. STIFF-Tour: Unter dem Motto “SON OF STIFF“ gehen Tenpole Tudor, Any Trouble, The Dirty Looks, The Equators sowie Joe „King“ Carrasco auf ausgedehnte Dienstreise durch England, Europa und später auch die USA, wo das STIFF-Promotion-Team eine spezielle Radio-Show für US-College-Sender produzieren lässt. Erstmals war das im Dezember 1980 zu hören - und natürlich heute in dieser Folge der Reihe.