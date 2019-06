Meet The Beat am Samstag, 8. Juni, 20 Uhr

Vor 60 Jahren begann in Detroit die spannende Geschichte eines der erfolgreichsten und einflussreichsten Musiklabels aller Zeiten, als Songwriter Berry Gordy Jr. Anfang 1959 seine erste eigene Plattenfirma gründete und so den Grundstock für das spätere Motown-Imperium legte. This Is The Motown Sound - von den bescheidenen Anfängen der frühen Jahre bis zu den grossen Erfolgen späterer Jahrzehnte. Heute in Folge 13: Im Herbst 1962 startet Berry Gordy eine Offensive auf den lukrativen Langspielplattenmarkt der USA - neben neuen Alben der Marvelettes und der Miracles erscheint im Oktober auch das mittlerweile 2. Album von Kinderstar Little Stevie Wonder, der diesmal seinem grossen Idol Ray Charles Tribut zollt und interessante Versionen von Klassikern wie "Hallelujah I Love Her So" abliefert.