Migrantische Selbstorganisation, rassitische Attentate und die Balkanroute

Systemischer Rassismus in der BRD brachte seit 1990 über 200 Menschen ums Leben. 6 Monate nach dem rassitischen Anschlag in Hanau, sprechen verschiedene von Rassismus betroffene Menschen und jene, die sich dagegen einsetzen über die Nachwellen des Attentas, gesellschaftliches Totschweigen von Rassismus und die Ursachen von Rassismus in der BRD. Nachzuhören sind die komplöette Beiträge auf www.freie-radios.net/103592, www.freie-radios.net/103790 und www.freie-radios.net/103274 .

Colourful Voices: In der medialen Berichterstattung zur Situation von Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte in der BRD, wird meist über Personen gesprochen, viel seltener kommen Betroffene selbst zu Wort. In mehreren freien Radios gibt es seit einigen Jahren Redaktionen aus Menschen mit Flucht- und/oder Migrationsgeschichte.

Seena Rahmani ist Journalistin, Teil von Common Voices aus Halle und spricht im Interview über ihre Arbeit in der mehrsprachigen Redaktion.

