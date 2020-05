Ministerin bekämpft Mineralölreste in Babynahrung mit Verschweigen und Nichtstun

Nachdem der gemeinnützige Verein Fodwatch bei eigenen Untersuchungen Mineralölrückstände in Kindernahrung festgestellt hatte, wies die EU-Kommission die europäischen Staaten an, der Sache mit Tests in staatlichen Labors nachzugehen. Die Ergebnisse blieben aber geheim. Nun hat es Foodwatch aber aufgrund eines Gesetzes erreicht, wenigstens an die Tests aus zwei Labors zu kommen. Siehe da, auch die staatlichen Labors hatten Mineralölrückstände bei einer großen Zahl von Produkten von verschiedenen Herstellern gefunden. Darunter befanden sich auch Rückstände von aromatischen Mineralölprodukten, die im Verdacht stehen, Krebseeregend zu sein und das Erbgut zu schädigen. Die Ergebnisse waren nach Angaben von Foodwatch schon im Dezember der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner (CDU) bekannt. Die Ministerin vertraute aber darauf, dass nun eben die Firmen mit ihren Labors weiterprüfen. Es handelt sich übrigens um die gleiche Julia Klöckner, die wegen eines werbenahen Auftritts mit einem Vertreter der Firma Nestle kritisiert wurde. Dabei pries sie die Reduktion von Zucker und Fetten in Produkten von Nestle an, was sich bei einer späteren Untersuchung auch als fragwürdig herausstellte. Nestle war auch jetzt eine der betroffenen Firmenkonglomeraten.

Radio Dreyeckland sprach mit Dario Sarmadi von Foodwatch.

Liste von Produkten in denen in Münster aromatische Mineralölrückstände gefunden wurden:

Nestlé -Produkte („ BEBA Pro HA 2“ , „ BEBA Supreme Pre, von Geburt an“ , „BEBA Optipro 2“ , „BEBA Optipro 1“ , „BEBA Pro HA 1, von Geburt an“ und „BEBA Pro HA Pre“ )

-Produkte („ , „ , , , und ) Novalac -Produkte ( „Säuglingsmilchnahrung PRE 400g“ und „BK, Blähungen und Koliken“ )

-Produkte ( und ) Humana -Produkte ( „SL Spezialnahrung bei Kuhmilchunverträglichkeit“ und „Anfangsmilch 1 von Geburt an“ )

-Produkte ( und ) Rossmann-Eigenmarke Babydream („Kinderdrink ab 1 Jahr“)

Weitere Einzelheiten gibt es hier:

https://www.foodwatch.org/de/aktuelle-nachrichten/2020/staatliche-labore...