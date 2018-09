Multicore-Freiburg für bewegt Musik

Der Verein Multicore für die Belebung der Live-Musik ist nach Jahren wieder da. Ein neuer Vorstand mit neuen Ideen tritt an und hat gleich einige alte Probleme zu lösen. Ein Problem Straßenmusik in Freiburg. Viel zu oft ist man im Stress und kann der Straßenmusik in der

Innenstadt nicht so recht zuhören. Ein Festival Anfang September speziell für Straßenmusik bot Gelegenheit zu hören und zu zuhören.

Im Vorfeld äußerten Straßenmusiker ihren Stress auf der Straße mit der stricken Auslegung der 45 Minutenregel. Eine dreiviertel Stunde spielen und dann weiter an den nächsten Standort. Der neue Ordnungsdienst greift hart durch und wacht mit Stoppuhr.

Multicore selbst ist auch auf der Straße. Suche nach einem eigenen Haus für Proben und Publikum, neuen Bands beraten und sich in Bewegung setzen.

Franck Mitaine der neue erster Vorsitzender von Multicore Freiburg e.V. im Studio von RDL.

https://www.multicore-freiburg.de

https://www.facebook.com/MulticoreFreiburg/

