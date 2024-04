Musikmagazin 01.04.24 Various Artists 17Uhr

Yo!

Ich kann Euch eins versprechen, Ich habe Euch kein einziges faules Ei ins Nest gelegt!

Instrumental Hip Hop, Beat Art und Rap as its finest:

Ak420 (EXPEDITion 100 Vol. 33 Premium Rolling Music), Alcynoos (EXPEDITion Vol.34 "Nineties"), Wun Two & Brenk Sinatra (Tango & Cash), Summers Sons (Still Nothing Still), Ferge X Fisherman (Good Mother), AzudemSK (Poetry in Motion), Paul Prime, Lofi Sax,12 Vince (Dreamwalker)

Hits after hits, baby! Aber der Reihe nach...

Nach etlichen Kollabos mit Raw (Loop.Holes crew) und rappern wie Illa J, Franck Nitt, A-F-R-O, Moka Only, Mathematik oder Kev Brown, meldet sich Alcynoos mit seinem Solo Instrumental Album "Nineties" zurück, angelehnt an die 90’s.

Der deutsche Produzent AK420 liefert euch auf "Premium Rolling Music" eine Zusammenstellung von Instrumentals die über viele Jahre entstanden sind und nun in gebündelter Form das Tageslicht auf Vinyl erblicken. Neben 2 unveröffentlichten Tracks wurde das Album mit reichlich THC angereichert, also Vorsicht! Jeder Track ist ein psychedelisches Abenteuer und begleitet dich durch die verschiedensten Erlebnisse und Emotionen.

Wenn sich zwei Producer-Legenden wie Brenk Sinatra und Wun Two im Studio einsperren, entsteht nicht nur ein großartiges Instrumental-Album mit dem Titel "Tango & Cash", sondern gleich ein neues Beat-Genre, das die beiden ins Leben gerufen haben: G-Fi, eine Mischung aus Brenks Trademark-Sound bestehend aus mitternächtlichen G-Funk Vibes gepaart mit Wun Twos unverkennbarer Lo-Fi Soundästhetik, die er als Pionier dieses Genres etablierte.

Summers Sons mit einem weiteren Vorgeschmack auf das grandiose Album Still Nothing Still (via Melting Pot Music) vor der geplanten Albumvorstellung in meiner Sendung am 6. Mai!

Ferge X Fisherman aus Nürnberg um den Rapper Fritz Fisherman und den Produzenten Ferge, liefern nach Duality das nächste heiße Eisen Good Mother ab. Sehr zu empfehlen!

Dank Vinyl Digital könnt Ihr jeweils 1 Exemplar der beiden EXPEDITion Scheiben in meiner Sendung gewinnen! Wie das geht, erfahrt Ihr in meiner Sendung.

Enjoy!

Kefian