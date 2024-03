Musikmagazin 04.03.24 Various Artists 17 Uhr

yo!

Ein neuer Monat, ein neues Highlight im Montags Musikmagazin mit Kefian. Von Hip Hop Beats/ Instrumentals mit jazzigem Touch bis zur Independent Rap Musik; hier ist alles mögliche vertreten.

Das große Hauptthema der heutigen Sendung bildet der Schlagzeuger und Beatproduzent Opek mit seinem neuen Album The Call via Schallplattenfirma Records. Ein cineastischer Spannungsbogen über 10 Tracks. Eine Jazzplatte, die man sich selbst gerne so zusammenstellen würde. Ein Soundtrack - Wunderbar frisch, verspielt aber auch zeitlos. Er hat sie eingespielt mit wundervollen Musikern: Duy Luong - Bass, Elisabeth Waanders - Synth, Jan Alexander - Rhodes, Julius van Rhee - Sax/Flute, Jonathan Böbel - Trombone und Felix Riedel - Trumpet. ‘The Call’ wirft Licht auf Opeks Sehnsucht, die Magie selbst zu erzeugen, der er so oft beim Hören seiner Lieblingsplatten oder auf der Suche nach dem perfekten Loop begegnet ist. Ich liebe diese Platte !

Zudem mit dabei:

Brenk Sinatra & Wun Two (Tango & Cash), Twit One (King Hiss), Summers Sons (Still Nothing Still), CrazyJaZz (The Real People), Divint (Don't envy), John da Lemon (genius loci), Ebbe Funk (MOLE), AzudemSk (Poetry in Motion), Afro Dev & SAMPLCITY (But I Don't)

(Zudem verlose ich jeweils 2 Scheiben von Duan Wasi via Mutombo Records! Was ihr dafür tun müßt, erfahrt Ihr in der Show)

Viel Spass

Kefian