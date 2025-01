Musikmagazin 06.01.25 Der Jahresrückblick auf 2024

Yo!

Wie jedes Jahr kommt heute der ultimative Jahresrückblick. Meine persönlichen Highlights aus dem Jahr 2024 - Instrumentalbeats, Hip Hop und Rap.

Mit dabei sind:

Softboi Ivo (Trust Ur Gut), Donato (Nevada),Twit One (Nap), Brenk Sinatra (Midnite Ride 3), Ray Lozano (Pairing Mode), Summers Sons (Still Nothing Still), Koralle & Francesco Giampaoli (Bassano), Opek (The Call), Samsemillia & Morlockko Plus (Members Only), Galv & Figub Brazlevic (Transrapid), Midan (Conersations in Blu), Noyland (Welle 9/Zweite Sendung), Oh My & Flitz Suppe (Sensia), AzudemSK (Poetry in Motion), Haid & Dezi Belle (Ak420) Dufsen (Reflections) u.a.

Enjoy!

Kefian