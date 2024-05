Musikmagazin 06.05.24 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Was war das bloß für eine epische Veranstaltung Mitte April in Köln?! 15 Jahre Radio Love Love (Twit One & Hulk Hodn) mit DJ Koco aus Tokyo, Soul Supreme aus Amsterdam, Soul Rabbi, Mirko Machine, Ben*, Peddy Tendergrass, C'Mone. Und als Überraschungsgäste: Summers Sons. Ein Abend, den ich wohl nie vergessen werde. Aber ich schweife ab...

»Still Nothing Still« ist weit entfernt von dem geliebten Jazz-Rap, für den die Gruppe bekannt ist. Der Jazz-Einfluss ist zwar immer noch vorhanden, aber klanglich und textlich spielen Turt & Slim in einer ganz eigenen Liga. Slim verleiht seinen Beats einen elektronischeren, trip-hoppigen Vibe. Turt trägt seine Raps mit einer neuer Dringlichkeit und Zuversicht vor. Seit bei ihm 2021 Epilepsie festgestellt wurde, nahm die Diagnose einen großen Einfluss auf sein Leben und seine Kunst. Als Rapper hat Turt schon immer sein Herz auf der Zunge getragen, aber noch nie so ehrlich, poetisch, verletzlich, wütend und scharf wie auf »Still Nothing Still«.

Nach Syrup mit "The Questions" in 2023, ist Still Nothing Still von den Summers Sons ein weiterer Meilenstein der beiden Brüder, und für mich jetzt jetzt schon ein heißer Anwärter auf das beste "Indie Rap Album in 2024" !

Zudem mit dabei:

AzudemSK (Poetry in Motion), Midan (Conversations in Blue), 12Vince (Motel12), Ahnamusic (Wataridori), Raedy aka V. Raeter (Thank you Have a Nice Day), Junjo M. (Tumult), Alyssa (Natural) > Exclusive Premiere!!!

Enjoy!

Kefian