Musikmagazin 01.07.24 Various Artists

Yo!

Europameisterschaft....Tour der France...Musik Festivals... Zu dieser Jahreszeit ist wohl für jeden Fan etwas dabei! Aber es erscheint aktuell auch jede Menge gute Musik, bevor der Sommer sein Hoch erreicht!

Sie sind zurück! Kaum hatte sich der Rauch ihres Erstlingswerks verzogen, da wurde bereits eine neue Glut angepafft. Der Himmel verfärbte sich rot und durch die Straßen zog ein vertrauter stechend-süßlicher Geruch. Längst war es wieder Zeit für Samsemilia und Morlockko Plus!



"Members Only" heißt die neue 14 Track starke Langspielplatte. Samsemilia am Mic, Morlockko Plus mit staubigen Fingern in der Plattenkiste, Morris Blaze scratcht Wortfetzen und Morlockk Dilemma ist Studiogast. Never change a winning system.

Zudem mit dabei:

Golden Ticket Tapes (VA: In the Lab Vol. 5), Noyland (Welle9 - Zweite Sendung), Johannes Onetake (The Delhi Hustle), Jerome Thomas (Submerge), FlitzSuppe & Philanthrope (Velvia), Pete Rock & Common (The Auditorium Vol. 1), Curse (Unzerstörbarer Sommer), Galv & Figub Brazlevic (Transrapid), Birdy Sanjazz & Laxfilet (Kong), Klim (Japanese Beach), Fashawn & Cap Kendricks & Dj Access (Where the Sidewalk ends), Pucci & Figub Brazlevic (Figucci), Alyssa (Veinticuatro) u.a.

P.s. Ihr könnt in der Sendung eine Vinyl von Dezi Belle gewinnen. Also gut aufgepasst!

Enjoy!

Kefian