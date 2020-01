Musikmagazin 13.01.2020 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Die erste Sendung im neuen Jahr! 2019 war ein sehr produktives Musikjahr. Viele tolle Scheiben haben das Licht der Welt erblickt. Sei es Beatmakershit oder strictly Rap. 2020 wird vielversprechend! Zumindest fühlt es sich gerade so an...

Mit dabei sind:

Wilczynski & Remulak (Beats with Brothers Vol. 2), Testiculo Y Uno (Nacada Drive), Figub Brazlevic (Kaseta De Ouf), drwn (Shadows), Wun Two (Snow EP 3+4), The Breed (The Art of Chilling), High John (Astro Travelling), Q Cut (Orciphant Critters), Twuan (Restless Nights), Ill J aka Mad Kid (New Golden Age), Skillz Flav (Mamma Mia!), Soulmade (Daily Routine), Q Cut & Doz9 (Q9), Undagawds (Undagawds), Bartman (Original Bartman) u.a.

Enjoy!

Kefian