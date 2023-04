Musikmagazin 03.04.23 Various Artists

Yo!

Heute wieder frische Hitze aus den Bereichen Hip Hop, Rap und Hip Hop Instrumentals.

Großes Hauptthema ist Torky Tork aka Der Coach II.

Nach seinem Debüt-Produzenten-Tape “AKA DER COACH” in 2021 folgte am 10.03.2023 nun der lang ersehnte Nachfolger “AKA DER COACH II” – und die Tracklist lässt allen Rap Liebhaber*innen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Torky Tork vereint die Crème de la Crème der Deutschrap-Elite aus Helden wie Dendemann, als auch der neuen Wilden wie Young Meyerlack oder Xaver und ist damit verantwortlich für Featuring Tracks, die es so noch nie zu hören gab!

Zudem sind mit dabei:

ACE SL & Tru Comers (Piece of Mine), Hands (Yet), Samy Deluxe & Morlokko Plus (Daddy's Home), Nepumuk (Wir haben kein Plan B, aber ein Traum A), Bartman & Mera One (Bartman Original), Olive Yeah (Anicca), Ill Will (Beitrag zum Wort), John Robinson & Figub Brazlevic (Live Life and Tell Stories), Flamingo Zamperoni (Yade), Kid Abstrakt & Leo Low Pass (Still Dreaming), Tee Peters & Wilczynski & jtsSax (Baden Baden) u.a.

Enjoy!

Kefian