Musikmagazin 23.08.21 Torky Tork & Various Artists

Yo!

Es gibt Tage an denen freue ich mich wie Bolle auf meinen Interview Partner. Wie auch heute, denn schon sehr lange folge ich seinem musikalischen Schaffen und bin Fan seit Tag 1. Von daher war es mehr als überfällig, das wir endlich mal miteinander sprechen. Am kommenden Freitag den 27.08. erscheint sein Produzenten Tape. Nein, es ist doch viel mehr als das... Die Rede ist von Torky Tork aka DER COACH. Wir haben im Interview über seine Auswahlkriterien der Künstler geredet, die auf seinem Album (!) gelandet sind, aber auch über Hochprozentiges das in seiner Minibar verkümmert, über T9, und das von uns beiden sehr geschätzte und scheinbar doch existierende "Karma"... Es war mir eine große Freude!

Der Name seines neuen Albums “AKA DER COACH" ist mal wieder Programm, weil

wenn jemand diese musikalische Vielfalt auf einem Tape haben kann, ist es the one and only Torky Tork aka der Coach. 2021 veröffentlicht er also endlich sein erstes eigenes Produzentenalbum - einfach so, ohne Label, ohne umständliche Industrie-Strukturen. Weniger Denken, einfach mal machen und raushauen. Mit Rappern wie Nico K.I.Z, Döll, Longus Mongus, Eloquent, Jamin, Al Kareem, Lugatti, John Known, Opti Mane oder Escape vernetzt Torky das who is who der etablierten und up-and-coming Deutschrapszene und vereint Künstler, die so wahrscheinlich nie zusammen Musik gemacht hätten. Zeitgeistiger Sound, kranke Beats und durchdachte Lyrics - Auf diesem Album ist für jede*n Rapliebhaber*in was dabei.

Zudem sind dieses Mal mit von der Partie:

Run Wallace (Ambient Drift), Soupbox (Not Coming Home), Twit One (Flitzer EP), Yung Lungz (Saaborizer) u.a.