Musikmagazin 09.08.21 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Bevor ich mich in den wohlverdienten Urlaub begebe, habe ich Euch noch eine schöne Sendung vorbereitet. Großes Hauptthema ist das Album "Peakquilibrium" von Flitz&Suppe + Juicebox. Nach Ihrer harmonischen Zusammenarbeit im Jahr 2018 auf der "Nebel" EP, folgt nun der zweite gemeinsame Tonträger, der größtenteils in Köln entstanden ist. Mit Hilfe von Psalm Trees, Midan, Nick MitdemKopf, Mr Käfer und Leavv ist eine wunderbare Scheibe entstanden, die zu einer meditativen Reise einlädt.

Zudem mit dabei :

Twit One (Flitzer EP), Noyland (Stressreleaser), Brenk Sinatra (Boss Spieler University), Soupbox (Not Coming Home), Don Philippe (Pleasures), Young Vishnu x Pachakuti x Ceeopatra, Knowsum (Funky Loop Machine), Loocid (Hypnotica), Jonathan Wr Jr. & Pest (Katakumba Y Katarsis), fLOwTEC (episodes EP), Eloquent & Morlockko Plus (Scheitern als Kunst), Dennis Real (Pelican Valley), Young Lungz (Saaborizer), Torky Tork (Der Coach) u.a.

Enjoy !

Kefian