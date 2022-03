Musikmagazin 21.03.22 Twit One & Various Artists 17 Uhr

Yo!

Die "Stepping Stones" 10# von Twit One hat schon einige Tage auf dem Buckel, ist aber nach wie vor eine meiner absoluten Lieblingsschallplatten von Ihm. Sein aktuelle Veröffentlichung "Prelude to a Desaster" ist ebenso auf Melting Pot Music erschienen, und für Fans des Kölner Beatproduzenten ein klares Muss! Sein Tribute Track an Linford Christie sticht für mich wieder besonderes hervor. Chapeau! Also, ab damit in den Warenkorb.

Zudem sind heute mit dabei:

RLLBTS (The Offset), Flo Filz (Close Distance), KeepVibesNear (Late Night Drive), Emesa & Wilczynski (Red Flag), Pachakuti & Young Vishnu (Dedalo de Concreto), Herr König & Spaze Windu (Doppio Passo), Ferge X Fishermann (Reality), Steichi & Leon Raum (Peanut Butter EP), Bastelbande & Tree 60 (Transmission FM), Flo Mega (Kellerfunk EP), Kamp & Fid Mella (Zurück Ohne Zukunft), Juju Rogers (Buffalo Soldier), Don Phillipe (Bei Vollmond)

Viel Spass beim Hören!

Kefian