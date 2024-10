Musikmagazin 07.10.24 Various Artists

Yo!

Neulich war doch noch Sommer? Zum Glück befinden sich heute nur heisse Hits im Gepäck. Hip Hop Instrumentals und Rap von der Creme de la Creme... Aber ich schweife ab!

Großes Hauptthema ist die Kollabo von Galv und Figub Brazlevic mit Transrapid via Krekpek Records!!!

Willkommen zur Veröffentlichung des bahnbrechenden Albums “Transrapid” von FIGUB und GALV! Steig ein in eine Welt zeitlosen Raps, der von kosmischen Beats getragen wird und den Transrapid mit Energie für seine ewige Reise durch die Utopie versorgt.

Mit hochkarätigen Gästen wie Samy Deluxe, Morlockk Dilemma, Torch und Flo Mega, Bico & Lupara Versato wie auch Nali aus der Krekpek Familie wird dieses Album zu einer unvergesslichen Reise für alle Fans anspruchsvoller Musik. Lass dich von den kreativen Kollaborationen und innovativen Klängen auf dieser Reise mitreißen und erlebe die wunderschöne Zukunft, Gegenwart und Geschichte des deutschen Hip-Hop!

Es gibt nur eine Zeit: JETZT!

Zudem mit dabei:

Brenk Sinatra (Midnite Ride III), Flowtec (The Door EP), Twit One (Nap), Koralle (Bossana), Odyle (18Months Of(f), Wun Two (Forrest folks), Donato (Nevada), Softboi IVO (Copium), Wilczynski (Beats with Brothers), Funk Zanta (Late Night Dreams), Vega (Lieber Bleib ich broke) u.a.

Enjoy!

Kefian