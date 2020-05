Musikmagazin 18.05.20 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Es ist soweit: Die Eisheiligen sind überstanden. Endlich bekommen wir frühlingshafte, wenn nicht gar sommerliche Temperaturen, und so klingt heute auch die Musikauswahl... Aber ich schweife ab.

Heute gibt es wieder jede Menge Neuerscheinungen aus den Bereichen Hip Hop, Rap und Beatmaker Sound. Zudem hört Ihr ein Kurzinterview mit Raz-One zu seinem Debutalbum Razmatazz auf Krekpek Records - wie bei Ihm alles begann, über seine Freundschaft zu Figub Brazlevic und warum der von Ihm produzierte Track für Lakman damals so ein wichtiger Schritt für Ihn war.

Desweiteren hört Ihr Musik von:

Raz-One (Razmatazz), VA "Circles" (Compilation/Dezi Belle), Suff Daddy & Eloquent (Misery Funk), Wun Two (Single/ Mutombo Rec.), Koralle feat Turt (Melting Pot Music), Ryler Smith & MZ Bommbap (Vers Libre), Beppo (Gigi), George Fields feat. Ill Conscious (Tabernacle) Miles Bonny (Want You), Mike Flips (Postpartum DS), Hafkes (Hunde können Libellen nicht beißen), T9 (90/10), SMT & Jodu (Step in die Cypher) u.a.

Enjoy!

Kefian