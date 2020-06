Musikmagazin 01.06.2020 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Frohe Pfingsten! Hä?! Ach so...

Heute wieder mit frischen und aktuellen Neuerscheinungen aus den Bereichen Rap, Hip Hop, und Beatmakershit.

Mit dabei sind:

Fed Nance (Midnight Hiss), VA (Compilation - Circles), Sonne Ra & Dramadigs (Str8 Inge Inge), SMT & Jodu (Styles mit Tiefgang), Ryler Smith & MZ Boombap (Vers Libre), Hafkes (Hunde können Libellen nicht beißen), Noy Riches (Noymanns Feinstes), Torky Tork & Doz9 (90/10), Hast feat. Joanthan Wr Jr. (Son of the Sky), Noise (Zero Zero), Wilczynski feat Azisa & Namean (Kannst du mich fühlen), Raz-One (Razmatazz), Koralle feat. Turt (Fuel), Miles Bonny (Want You), KKoma & Franz Branntwein (2Meter) u.a.

Gönnt Euch!

Kefian