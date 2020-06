Musikmagazin Various Artists 15.06.20

Yo!

Ganz schön viel los da draußen... In der Welt geht es ja gerade sehr unschön zu...

Zum Glück erscheint regelmäßig gute Musik. "Music is the healing" - aber ich scheife ab

Mit dabei sind heute:

SMT & Jodu (Step in die Cypher), Isaac Haze (ACAP), Duuq (Button Pusher Vol. 1), B-Side (Drowning), Eloquent & Knowsum (JLALSD), Sto Nii (Poolside Stories), Wun Two (DS), Brous One (DS), Saiko & Brenk Sinatra (Nightwatch), Hafkes (Hunde können Libellen nicht beißen), George Fields (Tabernacles), Fed Nance (Midnight Hiss), Noise (Zero Zero), T9 (90/10) Hast feat. Jonathat Wr Jr.

Enjoy!

Kefian