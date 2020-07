Musikmagazin 27.07.20 Various Artists

Yo!

Summertime... Badetemperaturen... Für Euch zur Abkühlung ein paar schöne und aktuelle Neuheiten:

Spaze Windu (Garigue), Duuq (16 Step Utopia), SMT & JoDu (Step in die Cypher), Chinch33 (The Glow), Saiko & Brenk Sinatra (Nightwatch), Isaac Haze (ACAP), Koralle (feat Isatta Sheriff), Syrup (The Recipe), Digitale Singles via Mutombo Rec. (Wun Two feat High John, Dink, Depf, Brous One), Nalim (Adorno), Nomind (sour), Nalim (Only You) u.v.a.

Enjoy!

Kefian