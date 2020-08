Musikmagazin 09.08.2020 Various Artists

Yo!

Ich bin derzeit auf dem Deich. Hoffe der Meeresspiegel steigt nicht wider erwartend über Nacht. Holland bereitet sich jedenfalls auf dieses Szenario vor: Stellwerk Osterschelde...

Aber ich schweife ab...

Der in Münster ansässige Musikproduzent und Bassist Duuq ist heute großes Thema in meiner Radiosendung. Duuq war schon früh zu Beginn seines Lebens von Jazz-, Soul-, Funk- und Hip-Hop-Musik beeinflusst.

Nachdem Duuq drei Jahre lang in einem Orchester Tenorhorn gespielt hatte, wechselte er im Alter von zwölf Jahren zur Bassgitarre, begann in Bands zu spielen und einige Jahre später mit der Produktion seiner eigenen Musik. Viele Jahre Bühnenerfahrung und einige Studiosessions später, ist ein eigenes kreatives Soundbild entstanden: 16 Step Utopia heißt sein aktuelles Album, was am 7. August via Krekpek Records erschienen ist.

Das Ergebnis ist ein sehr vielseitiger, atmosphärischer und detaillierter Sound. In Bezug auf das Genre befinden sich Duuqs Produktionen irgendwo zwischen Westcoast Hip Hop, Nu Soul, Boom Bap und G-Funk.

Zudem sind in der heutigen Show vertreten:

Spaze Windu (Garigue), Chinch33 (The Glow), Saiko & Brenk Sinatra (Nightwatch), Isaac Haze (ACAP), Koralle (feat Isatta Sheriff), Syrup (The Recipe), Digitale Singles via Mutombo Rec. (Wun Two feat High John, Dink, Depf, Brous One), Nalim (Adorno), Nomind (sour), Nalim (Only You) u.v.a.