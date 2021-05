Musikmagazin 03.05.21 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Wieder jede Menge frische Tunes aus den Bereichen Hip Hop und Hip Hop Instrumentals:

Mit dabei :

Bartman & Biyotob (Einfach und Herzhaft), Opek (Introducing), Natse (Monkey Mind), Marian Tone (Antikoerper EP), Koralle & Kuranes (Cobalto), Twit One (Objets Trouves), Retrogott & Nepumuk (Metamusik), Evidence (Better You), Terce S. (Bouncin in Heaven), Wilczynski & Remulak (Marakech EP), Hafkes (Demagogen), Galv (Clubz), Retrogott (Essentiell) u.v.a.

Enjoy!

Kefian