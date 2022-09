Musikmagazin 05.09.22 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Wieder frische Rap- und Instrumental Tonträger für Euch im Handgepäck. Aber Achtung: Aale sind glitschig!

Bei Mayomann & Backfischboy hat sich zum Glück nicht viel geändert. Heute hören wir in das neue Album rein: "Im Welttaal", welches Mitte Juli via Blumeblau erschienen ist.

Zudem sind mit dabei:

High John & Twit One (In a Dream there is no frame), Tribe Gut (Duality), Dezi Belle Compliation No.5 (Purple), La Connexxxion, Steichi & Leon Raum (Peanut Butter EP), Ill Will (Hier und Jetzt), Repete23 (Ernte23), Fid Mella & Crack Ignaz feat. Young Krillin (Kriminelle Energie), Gianni Suave & Fid Mella (Celular)

Enjoy!

Kefian