Musikmagazin 21.02.22 Whizz Vienna & VA

Yo!

Das ich das noch erleben darf... Mit der Nachricht hatte ich wirklich nicht gerechnet! Erst taucht das Tape "Hella Mella" von Fid Mella mit nem Feature Track mit Kamp auf. Dann erhalte ich die Nachricht: es gibt ein "Versager ohne Zukunft" Nachfolger mit Kamp und Mella. Und kurz darauf erreicht mich die Nachricht das Whizz Vienna ein neues Album via Dedicate veröffentlicht - The Soulouist ! Ufff... Wien alter... Kaum zu packen das alles! Weihnachten und Geburtstag an einem Tag - Bäm oida!

Zusdem mit dabei :

Flo Filz, Pachakuti & Young Vishnu, KeebVibesNear, Mary J. Blige, Prgmat, Herr König & Spaze Windu, Fid Mella & Wandl, Oilix & Saiko, Orange Field, snaer u.a.

Enjoy!

Kefian