Musikmagazin 07.03.22 Puk & Various Artists

Yo!

Klingt irgendwie fast schon wie "Back in the days" und doch ist es eine Neuveröffentlichung: Puk mit seiner LP alt.way, klingt wie nach den guten alten Beatmaker Zeiten vergangener Tage. Puk kommt bzw wohnt in Köln und hat einen vielseitigen musikalischen Background: Als Kind am Schlagzeug, später dann Jazz Classic Piano bis zum Beatboxing in seiner Jugend. 2016 begegnet er Hulk Hodn, ab spätestens da, gehört er als fester Bestandteil zur Kölner Beatmakerszene. Seine Liebe zu Vinyl und Sampling vereint seine Debüt Platte nahezu perfekt. Viele Facetten unterschiedlichster Musik Genre, zusammengefasst von Puk auf "alt.way" via AUDDA / Melting Pot Music.

Zudem mit dabei:

Flo Filz (Close Distance), KeepVibesNear (Late Night Drive), Young Vishnu & Pachakuti (Rio Ocho), Mary J. Blige (Good Morning Gorgeous), Prgmat (Expedit 100), Kamp & Fid Mella (Zurück ohne Zukunft), Fid Mella feat. Wandl (Hella Mella), Herr König & Spaze Windu (Doppio Passo), Whizz Vienna (The Souloist), G.West (Salary), Flo Mega (Kellerparty EP)

Enjoy!

Kefian