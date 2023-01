Musikmagazin 09.01.23 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Es ist wieder soweit:

Der ultimative Jahresrückblick auf 2022 in Sachen Hip Hop, Rap, Soul und Instrumentales.

Mit dabei sind:

Flo Mega (Über das Grau), Run Wallace (Ambient Drift), Soupbox (Not coming Home), Flo Filz (Close Distance), Hubert & Mehmet (A Common Third), Spaze Windu & Herr König (Doppio Passo), Puk (Altway), Twit One (Prelude to a Desaster), Zmeyev & Screenjazzmaster (Digestiv), Bokoya (Hausensession), Soulmade (One For: "2"), Repete 23 (Ernte23), Tom Hengst (Spiel des Lebens), Whizz Vienna (The Souloist), Kamp & Fid Mella (ZOZ), Wandl/Döll/Torky Tork (Nackt) u.a.

Enjoy!

Kefian