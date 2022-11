Musikmagazin 28.11.22 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Aktuelles und Neues aus der Hip Hop- und Beatmakerszene wie gewohnt jeden 2 Montag um 17 Uhr.

Großes Hauptthema ist die EP Vacation Mood von Chris Cross & Gamba De Bass. Die Artists haben mir sogar 3 Exemplare auf schwarzem Gold zugeschickt, die ich an 3 Hörer verlosen darf! Also Ohren gespitzt, Sendung mitverfolgen und dann das Vinyl nach Hause holen!

Zudem sind mit dabei :

Stainlexz (Black Benz/ Brown Red Leaves), Dexter (Again and Again), Hubert & Mehmet (A Common Third), Twit One (Venetian Blinds), Wyl (Timing und Effekte - ReWork), Flo Mega (Über das Grau), Brenk Sinatra (Gumbo 3)

Enjoy !

Kefian