Musikmagazin 14.11.22 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Ganz schön viele Perlen sind da gerade unterwegs. Und ich hab alles frisch eingetütet für Euch:

Großes Hauptthema der heutigen Sendung: Timing & Effekte (4Trackboy und Echomann) im Wyl Rework. Wyl das sind: BASS & SYNTH: LEON MACHE, DRUMS, PERCUSSION & KEYS: LEON RAUM, RHODES & SAXOPHONE: MARCO ZÜGNER.

Zudem sind mit dabei :

Stainlexz (DS / Postpartum.), Bokoya (Hausensession), FLAME (One Man Army LP), Twit One (Venetian Blinds), Dexter (Again and Again), Brenk Sinatra (Gumbo III), Anatolian Lover (German Weather), Soulmade feat. Dude&Phaeb (One For: Two), Hubert und Mehmet (A Common Third) u.a.

Enjoy!

Kefian