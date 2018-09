Musikmagazin 03.09.18 Sweet Leaves and Bitter Pills

Yo

Kaum ist es kalt, bekomme ich schon die erste Erkältung des Jahres. So ein Mist! Aber ich schweife ab. Heute gibt es wieder viel neue und aktuelle Musik, aus den Genres Hip Hop und Instrumentals! Großes Hauptthema bildet der Kölner Produzent Twit One mit Sweet Leaves and Bitter Pills.

Zudem sind noch dabei:

WYL (mit Wun Two), Spaze Windu (Auditive Sampler), Damaa Beats (Coloured Roots), Herr König & Spaze Windu (Sekundenschlaf), AK 420 (Wake'n' Bake), Russian Hip Hop Killaz Instrumental Ensemble (Enta the Killaz), Rotz und Arroganz (Bagalooten)

Enjoy!

Kefian