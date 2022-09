Musikmagazin 19.09.22 Various Artists 17 Uhr

Moin!

Das ist echt eine schöne und sehr vielseitige Sendung geworden...

So viel deutschsprachigen Rap Anteil hatte ich lange nicht mehr in der Sendung. Ging einfach nicht anders. Schön, das auch so viele Raphelden dabei sind, die ich mittlerweile mehr als 20 Jahre musikalisch begleiten darf ! Soulmade mit einem wundervollen Instrumental Album: ONE FOR: Two. Auf der dazu gehörigen 7inch befindet sich ein Dude&Phaeb Leckerbissen. Danke DAM!

Aber ich schweife ab...

DJ Stylewarz (Der Letzte Seiner Art), Max Herre & Manfred Krug / Prod.von Dexter (Das war nur ein Moment), Jay Spaten (Vol. 1), Tom Hengst & Brenk Sinatra (Spiel des Lebens), Bokoya (Hausensession), Isatta Sherrif & Koralle (Eat the Kiwi Skin), Kieran Both (No Regrets), Crack Ignaz & Fid Mella (Kriminelle Energie), TribeGut (Duality), Twit One (Venetian Blinds), Duan Wasi (Escapism II), Flughand (TenHits), Compilation No 5 - Purple (Dezi Belle), Soulmade (One For: Two / Platz hinter der Brust), Aenigma & Sime DIA Dj Kool Kasko (Rap Gorillas), Cliffe (Imagine), Booth Brothers (Main Moe) u.a.

Enjoy!

Kefian