Musikmagazin 22.04.19 Moonshine & VA

Yo!

Frohe Ostern !

Und weil der Hase in Wirklichkeit nicht die Eier legt, werde Ich Euch heute, viel neues, frisches und sogar bisher noch nicht veröffentlichtes Soundmaterial in Euer Osterkörbchen legen.

Großes Hauptthema bildet das Lable Dezi-Belle-Records mit gleich 3 aktuellen Scheiben:

Mf Eistee - Moonshine, Plusma & fatB - Initial, Odeeno - Paintsens

Mit dabei sind außerdem:

Sicknessmp (Namaste), Black Friction (Introducing), Classic Der Dicke & Soulmade (Tag am Corner), C. Tappin (High Moon), Flo Filz (Transit), El Jazzy Chavo (Echoes From Another Cosmogony), SAIKO (RIDER), Wun Two (Dolphi), Eloquent (Volume One), Presslufthanna (Eingangsbereich), Wilczynski & Phlocalyst u.a.

Enjoy!

Euer Kefian