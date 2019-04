Musikmagazin 08.04.19 Black Friction & VA

Yo!

Zurück im Studio mit frischen und aktuellen Themen aus den Bereichen Hip Hop und Hip Hop-Instrumentals

In der heutigen Ausgabe steht der Dortmunder Produzent Black Friction im Fokus des Musikmagazins.

Sein Album Introducing ist am 29. März 2019, in Form eines Cassetten Tapes, auf dem Kölner Label WADADA Rec. erschienen. Eines der 100 raren Exemplare, könnt ihr in der heutigen Sendung gewinnen. Also gut aufgepasst!

"BlackFriction keeps it smooth and relaxed for now, chopping up organic and warm samples but not shying away from using one of his synths, that contribute to his warm and chill sound. With ''Introducing: Black Friction'', he is doing what the title already says. 19 lovingly selected Tracks straight from his studio. Black Friction has done his homework."

Zudem sind mit dabei:

Wilczyinski & Remulak (Shades of Green), Sicknessmp (Namaste), B-Side (Rosebuds), Twit One & PB Louison (Cutout 01), Torky Tork (Black Album), Doell (Nie oder Jetzt), Soulmade & Classic der Dicke (Tag am Corner), Buds Penseur (Sang Froid), Figub Brazlevic (Kodex Remix) u.a.

Enjoy!

Kefian