Musikmagazin 02.05.22 Various Artists 17 Uhr

Yo!

In unruhigen Zeiten wie diesen, ist es wichtig ein gutes Stück Musik auf dem hemischen Teller haben zu können. "Digestiv" von Zmeyev und Screen Jazzmaster hält das Menue Versprechen in Gänze. Die Titel klingen schon wie eine Speise bzw Getränkekarte, also mach dir beim Hören der Sendung doch einfach einen Vino auf und genieße... Die Scheibe kommt über das Label Mutombo Records. Smoothe jazzige Lo-Fi Beats. Ja... kennen wir alle schon. Nein! Diese Scheibe ist wirklich etwas besonderes. Musikalisch und lebendig! Als Gäste vertreten sind: Phlocalyst, Viktor Minsky & Eehou. Du ahnst vielleicht schon...

Zudem mit dabei:

FloFilz (Close Distance), Pachakuti & Young Vishnu (Dedalo), Rllbeats (The Offset), Wilczynski & Emesa (Red Flag), Action Bronson (Cocodrillo Turbo), Herr König & Spaze Windu (Doppio Passo), Lazy Jones & Hazenberg (Wenn Sie lächelt), FergeXFisherman (Duality), Presslufthanna (So nämlich) Anatolian Lover (Life can't be perfect), Eugen Schott (Analog Asia RMX), UpFront & beppo (Reflections)

Enjoy!

Kefian