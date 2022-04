Musikmagazin 18.04.22 Herr König & Spaze Windu 17 Uhr

Yo!

Heute hat mir der Osterhase was ganz besonderes ins Nest gelegt: Herr König & Spaze Windu mit "Doppio Passo". Nach "Heliophobia" nun also das zweite gemeinsame Album der Bremer via dem hauseigenen Label Am Apparat. Und es kommt noch besser; Ihr könnt Euch zum Album auch gleich noch die "Doppio Passo Instrumentals" auf Vinyl sichern. Sehr zu empfehlen! Das Album wirkt inhaltlich überlegt aber auch gekonnt verspielt. (Ganz so, wie Ich die Bremer kenne) Dope atmosphärische Beatproduktion von Spaze Windu umschmeicheln den Hörer wie eine warme Decke an kalten Wintertagen. Die wortwitzige und intelligente Reimakrobatik von Herrn König tun der Seele gut, in dunklen Zeiten, wo uns inhaltliches im Rap verloren zu gehen droht! Chapeau! Ein rundes Album. Ein würdiger Nachfolger auf das erste Album.

Danke !

Zudem sind heute mit dabei:

Flo Filz (Close Distance), Twit One (Prelude to a Desaster), Wilczynski & Emeza (Red Flags), Ferges X Fisherman (Duality), Action Bronson (Cocodillo Turbo), Fid Mella & Kamp (Zurück ohne Zukunft), Sons of Hadzi (Ruas Vazias) Poly Poly (Polytheism) u.a.

Enjoy!

Kefian