Musikmagazin 04.04.22 FloFilz & Various Artists

Yo!

Close Distance ist bereits das 4. Album von FloFilz auf dem Kölner Label Melting Pot Music. Beide wissen was sie voneinander haben. Für mich ist Close Distance definitiv eines der wichtigsten Beatmaker Alben in 2022. Flo's Handschrift und Soundästhetik sucht schon lange Ihresgleichen. Das Trademark seiner musikalischen Richtung steht, und er hat den Diamanaten längst geschliffen, und genau so klingt die Platte auch!

Chapeau!

Wir haben im Interview über seine musikalischen Gäste gesprochen und Flo hat die ein oder andere Anekdote zur aktuellen Platte zum besten gegeben.

Zudem mit dabei : Ferge X Fisherman (Time), Herr König & Spaze Windu (Doppio Passo)