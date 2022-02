Musikmagazin 07.02.22 Various Artists 17 Uhr

Yo

Wie gewohnt neues aus den Bereichen Hip Hop Instrumentals und Rap!

Mit dabei sind:

Kota the Friend (Lyrics to GO Vol. 3), Run Wallace (Ambient Drift), Soupbox (Not Coming Home) Flo Filz (Singles) Flo Mega (EKG & Lady), Lucovic (Passeri), Proud Palms (Care), Nk Music (Artemis), Kamp & Fid Mella (Zurück Ohne Zukunft), Whizz Vienna (The Soulist), Earl Sweatshirt (SICK), Currensy & Alchemist (Continuance), Juju Rogers (Minneapolis), Sandy Mental u.a.

Enjoy!

Kefian