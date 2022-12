Musikmagazin 12.12.2022

Yo!

Wieder zurück mit einer frischen Ausgabe des 14-tägigen Montag' Musikmagazins mit den Genre Hip Hop, Soul, und Beatmakerinstrumentals. Großes Hauptthema, ist das Mitte November erschienene Album "Über das Grau", vom Bremer Flo Mega & The Ruffcats. Wir haben vor der Show ein kurzes Interview am Telefon geführt. Seid gespannt!

"Flo Mega hat den Soul zurück. Frisch vereint mit seiner Band The Ruffcats dekliniert derBremer auf seinem neuen Album alle Spielarten des Soul. Der warme und funkige Sound umschmeichelt die Gedichte und Geschichten mitten aus dem Leben. Der Sänger mit der besonderen, variablen Stimme singt weise über Liebe, Freundschaft, Träume und Dankbarkeit und schwebt dabei ganz lässig über dem alltäglichen Grau, stets mit ein paar Millimetern Luft unterm Schuh.

Zwei Jahre hat Flo Mega an „Über das Grau“ gearbeitet, die Stücke komponiert, getextet,den roten Faden gewoben und sich darauf besonnen, was sein Freund David Riano Molinazu ihm sagte: „Man braucht nur Bass, Drums, Rhodes und die Gitarre.“ Stimmt – jedenfallsfast: Eine gute Bläsersektion braucht’s noch. Da war klar, dass Reduktion das Gebot ist und dass seine alte Band, The Ruffcats, unbedingt wieder dabei sein muss. Anfang 2022 trafen sich Flo Mega und The Ruffcats und spielten das Album ein – mit echten Menschen und echten Instrumenten im Studio Nord Bremen, das für seine famose Sammlung von Vintage-Geräten und-Mikrofonen sowie für die lebendige analoge Produktionsweise berühmt ist.



Als Produzenten konnte Flo Mega den langjährigen Keyboarder von Passport, Roberto Di Gioia, und Jem Seifert, der schon mit Größen wie Udo Lindenberg, Madsen, Ich+Ich, Virginia Jetzt! oder Soulmate gearbeitet hat, gewinnen. Alle Stilarten des klassischen Soul tauchen hier auf. Da wird Isaac Hayes‘ „Shaft“ zitiert oderder große Motown-Sound der 60’s. Aber das wird sofort aufgebrochen und erneuert. Dazu gehört auch, die immer wieder gleichförmige Abfolge von Strophe und Refrain zu verlassen und musikalisch freier zu werden. Flo Mega spielt mit den Erwartungen und kommt dann mit überraschenden Wendungen um die Ecke.



„Über das Grau“ ist für alle Menschen, die diese Klangvielfalt zu schätzen wissen. Für sie ist die Platte gemacht worden und für all die Inspirationen, die Flo Mega dahin gebracht haben, wo er jetzt steht. Dabei umschifft Flo Mega etliche gefährliche Klippen und Stereotypen. Soul hat es schwer in Deutschland, weil er hier noch nicht zu einem gesellschaftlichen Entwurf geworden ist. Dennoch gibt es die Stimmen, die für Gleichberechtigung und Freiheit singen" (Quelle: RevolverPromotion)

Übrigens:

Flo Mega ist am 31.03 & 01.04 nochmal LIVE in der Lenzerheide/Schweiz zu sehen!

Zudem sind mit dabei:

Twit One (Teenwolf EP), Soulmade (Divergenz), Wilczynski & Ak420 (Beats with Brothers Vol.7), KET (Katharsis), Stainlexz (Nightflight / Postpartum), u.a.

Enjoy!

Kefian