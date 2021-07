Musikmagazin 26.07.21 Various Artists

Yo!

Zurück mit einer leicht anmutenden Sommer Ausgabe des Montag's Musikmagazins. Großes Hauptthema der heutigen Show ist Katakumba y Katarsis von Pestizid und Jonathan Wr. Jr. aus dem Bremer Hause Am Apparat. Mit Produktionen von Hast und Repete23. Tolles Ding!

Zudem sind mit dabei:

Pachakuti & Yung. Vishnu feat Ceeopatra (Kyane), Noyland (Stressreleaser), Twit One (Flitzer EP), Soupbox (Not coming Home), Brenk Sinatra (Boss Spieler University), Flitz Suppe (Peakquilibrium), fLOwTEC (episodes.EP), Don Phillipe (Pleasure), Dennis Real (Pelican Valley), Eloquent & Morlockko Plus (Scheitern als Kunst), Knowsum (Knowsums Funky Loop Machine), Young Lungz (Saaborizer), Torky Tork (Der Coach)

Viel Spass beim Hören!

Kefian