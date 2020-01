Musikmagazin 27.01.20 Various Artists

Yo!

Der Norden war ja nie wirklich weg von der Rap Landkarte, aber derzeit erscheinen von 2 dort ansässigen Labels (Am Apparat und Blumeblau) qualitativ sehr hochwertige Musik. Heute habe ich auch von beiden zwei aktuelle Tonträger im Gepäck!

Bartman - Bartman Original (Am Apparat) und Mayomann und Backfischboy - Frittenfett und Freunde (Blumeblau) Beide sehr zu empfehlen!!!

Beide haben aber auch vom anderen Label Künstelr gefeatured. Wat mutt dat mut !

Zudem sind in der heutigen Sendung vertreten:

Figub Brazlevic (Kasta D'Ouf), SicknessMp & Genius Men, The Breed (The Art of Chillin), Undagawds (Undagawds) Hanshiro (Faux Wonderland) Oskar Hahn & Frank Schöpke ( Vater und Sohn2), Hulk Hodn & Retrogott (Land und Leute) u.a.

Enjoy!

Kefian