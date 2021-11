Musikmagazin 29.11.21 Various Artists 17 Uhr

Moin!

Gestern sind die ersten Schneeflocken auf den hiesigen Pagoden gelandet. Da passt es doch sehr gut, sich dem gemeinsamen Album von Almighty Warpath & China White "Chinese War Chants" zu widmen. Das Album erschien am 19.11.21 via den Labels Blumeblau (Münster) und Am Apparat (Bremen). 2 Künstler, 2 Labels machen also gemeinsame Sache? Ja, und das geht auch noch voll auf. Gönnt Euch das Schätzchen!

"China White cuttet Samples mit Katana, flippt puristisch - aber nur Filets. Almighty Warpath schwingt die N. unchaku gekonnt gewieft im Takt des Säbelrasselns und Glockenläutens. Chinese War Chants. Das Album kommt als 12inch über Am Apparat und blumeblau aus Münster" heißt es im Pressetext.

Ich hatte sowohl China White, als auch Almighty Warpath in einer 3er Schaltung am Apparat ;-) und hoffe sehr das ich ein paar offene Fragen beantworten konnte...

Zudem mit dabei:

PH-Wert (Timeless Gardens), Fed Nance (Outland), Hyde Beats (DS/Postpartum), Twit One (Audda Control), Ranko (The Intergalactic Funk Affair), Wilczynski & High John (Beats With Brothers Vol. 5), Summers Sons (Nostalgia) u.a.

Viel Spaß!

Kefian