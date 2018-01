Musikmagazin 15.01.18 Jahresrückblick Teil 2

Yo!

Zeit für den 2.Teil des Jahresrückblicks auf 2017!

Von Rap bis Beatmaker Sound - viele spannende Themen im Gepäck:

Loop Language Vol. 1, Herr König (Königlicher Sound in Neuem Gewandt Rmx), Dexter (Haare Nice, Socken Fly), Ded Tebiase (Landspeed), Kuartz (Koishiteru), Denzel Ryler & MZ Boombap (Wakalisha), Brenky (Unsettled), Tosh Taylor (Pieces Vol. 2), Figub Brazlevic (4x4 Jeep Beats), Ak420 (Rua Augusta), Tranzformer & Chinch 33 (Burt Reynolds), Fatb (Galleta), Devaloop (From Bits To The Cosmos), Flo Filz (ReVerse) u.v.a.

Enjoy,

Kefian