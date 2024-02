Musikmagazin 05.02.24 Various Artists 17 Uhr

Yo!

Bevor die Narren demnächst Ihr Unwesen treiben, bekommt Ihr nochmal ne Handvoll frische Musik um die Ohren geballert. Allen voran eine schöne EP vom Wahl Hanseaten High John. Jener hat 5 Produzenten um sich gescharrt, und eine schmucke EP auf 7Inch realisiert. Mit von der Partie sind Twit One, Hulk Hodn, Wun Two, Suff Daddy und Hubert Davis. Ihr könnt das Ding natürlich auch schon vorbestellen. Erscheinen tut sie am 14.03.24 via Besser Samstag.

Zudem sind mit dabei:

OPEK (The Call), Summer Sons (The Buzz), Classic der Dicke & Snares (1990), Weltuntergäng (Der Aufstieg und Fall der Weltuntergäng), Knowsum (Snowflakez), Half Blue (Of Aether), MF Eistee (Sensi beats), John da Lemon (Genius Loci), Morlockk Dilemma (Am Grund) Kamp & Whizz Vienna (VOZ)

Enjoy!

Kefian

P.s. Ihr könnt dieses Mal eine Scheibe von Jules Hiero "Kleoniki's Kitchen" gewinnen. Lauscher aufsperren in der Show, dann wisst ihr was zu tun is. Danke an Paddy von Besser Samstag fürs bereit stellen!