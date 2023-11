Musikmagazin 06.11.23 Flitz&Suppe und Various Artists

Yo!

Wie doch die Zeit vergeht... Schon wieder ist die Jahreszeit zum "Drachen steigen lassen" angebrochen. Das Hauptthema der heutigen Sendung ist die Instrumental Reihe namens KEATS von HHV. Mittlerweile schon der 15 Teil der Saga. Streng limitierte Auflage von 500 Exemplaren im funky Textilcover mit bedrucktem Innensleeve. Flitz&Suppe represented seinen Playground Köln in der neuesten Ausgabe: 13 Tracks mit Features von B-Side, AK420, Nick Mitdemkopf, leaf beach & PRGMT. Wundervoll!

Zudem mit dabei :

Weltuntergäng (Der Aufstieg und Fall der Weltuntergäng), Morlockk Dilemma (Am Grund), FloFilz & Bokoya (Yurika), Whizz Vienna (Thin King Kitchen), Soupbox & Run Wallace (Highs, Lows & Antidotes), Jules Hiero (Arrival), LEF & Koralle (Equanimity), Pizza on Saturday (The Aftermath Saga), Meckie Berlinutz & Soulbrotha (Für Dich) u.a.

Viel Spass!

Kefian

P.s. Am 17.11. spielt der gute FATONI im Freiburger Jazzhaus !!!