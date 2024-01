Musikmagazin 01.01.2024 Various Artists - Jahresrückblick

Yo!

Die erste Show im neuen Jahr... War ja eine ganz schön lange Reise bis hier her. Danke, das Ihr nach wie vor Gefallen findet, an meiner doch recht eigenwilligen musikalischen Zusammenstellung, aus den Bereichen Hip Hop, Rap, Instrumentals, Soul, Funk & Jazz.

Wie jedes Jahr, gibt es heute einen kleinen Jahresrückblick auf die Themen, die ich in meinen Sendungen in 2023 aufgegriffen habe.

In der Sendung mit dabei sind:

Slowy & 12 Vince (Euphoria), DAM & Georgy Whistler (1904), Weltuntergäng (Der Aufstieg und Fall der Weltuntergäng), Syrup (The Questions), FloFilz & Bokoya (Yurika), FlitzSuppe (Keats15), Whizz Vienna (Thin King Kitchen), T9 (Neun), Soulbrotha & Meckie Berlinutz (Für Dich), Softboy Ivo (Kids auf Nix), Lord Folter(RIP) & Lebsanft (Vorbei wie Rauch), Brous One (More in my Mind than in my pockets), Sessa (Estrela Acesa), Wun Two & Conway the Machine (Palermo), Wilczynski & Kayo (Beats with Brothers Vol.8) u.a.

Enjoy!

Kefian

Ihr könnt heute nochmal Vinyl in meiner Sendung gewinnen. Also gut aufgepasst!